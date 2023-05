Le Bas-Saint-Laurent aussi populaire en hiver

La saison hivernale au Bas-Saint-Laurent a connu un excellent achalandage selon Tourisme Bas-Saint-Laurent, et ce, malgré l’arrivée un peu plus tardive de la neige. La saison a été marquée par le retour des visiteurs en provenance de l’Ontario et des États-Unis, la reprise en force du tourisme d’affaires ainsi que par la tenue de divers événements sportifs dont la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.

Le taux d’occupation dans les établissements d’hébergement de la région pour les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars a enregistré une moyenne de 43 %, soit une hausse de 6,6 % comparativement aux mêmes mois de l’année précédente. Avec de la neige en abondance et plus de 1800 km de sentiers de qualité, la pratique de la motoneige est reconnue et fortement prisée au Bas-Saint-Laurent. À elle seule, cette activité génère plus de 21,8 M$ en retombées annuellement.

« En plus de la motoneige, nous remarquons une popularité grandissante pour les activités hivernales, indique Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Notre région a beaucoup à offrir en hiver : ski alpin, ski de fond, glissade, raquette, fat bike, pêche sur glace. Tous nos attraits, lieux gourmands, services d’hébergement et de restauration font partie de cet écosystème et nous permettent d’offrir une expérience distinctive. J’aimerais souligner la qualité de l’accueil et l’excellent travail de tous ceux et celles qui interviennent auprès de la clientèle. Merci et bravo! »

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent