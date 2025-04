Le Bas-Saint-Laurent pense l’énergie au Québe

Notre région a accueilli la tournée Vision énergie, une initiative provinciale visant à façonner l’avenir énergétique du Québec. Cet événement a rassemblé à Rimouski des acteurs clés des secteurs énergétique, économique et social, dont des représentants des MRC de Kamouraska, de La Mitis et de Rimouski-Neigette.

La ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Christine Fréchette, accompagnée du député de René-Lévesque et responsable de la tournée, Yves Montigny, a dirigé les discussions. Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, a également participé activement aux échanges.

Mme Fréchette a souligné l’importance de cette démarche. « Pour réussir la transition énergétique et en faire profiter notre économie, on doit mieux penser notre énergie. C’est en rendant plus efficace notre consommation, et en prévoyant l’utilisation d’options énergétiques sobres en carbone qu’on assurera une offre stable et durable pour la population québécoise. Avec cette tournée régionale, et les autres initiatives de participation à venir, on va chercher les expertises, les connaissances et les réflexions de chacun pour créer un plan solide pour le Québec. »

« Après avoir entendu plusieurs acteurs de l’écosystème énergétique, économique et social du Bas-Saint-Laurent, je me dis qu’on a fait un choix gagnant en organisant cette tournée en amont de l’élaboration du Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIR). C’est primordial pour nous d’avoir le plus vaste éventail de points de vue et de réalités, afin de bâtir un plan à la hauteur des défis de notre secteur de l’énergie, et visant à assurer l’avenir énergétique du Québec », ajoute M. Montigny.

Mme Blanchette Vézina a exprimé sa fierté quant à la mobilisation régionale. « Avec cette tournée, mes collègues souhaitent donner la parole aux acteurs locaux pour s’assurer que la planification énergétique est alignée avec la réalité du terrain. L’objectif est clair : on souhaite une transition énergétique qui a du sens, qui est efficace, et qui profite aux Québécois. Je suis fière de la mobilisation des intervenants du Bas-Saint-Laurent derrière la vision de notre gouvernement pour faire du Québec un endroit encore plus vert. »

Présences appréciées

La présence des MRC de Kamouraska, de La Mitis et de Rimouski-Neigette a été particulièrement remarquée lors de cette rencontre. Ces municipalités régionales de comté jouent un rôle crucial dans le paysage énergétique du Bas-Saint-Laurent, notamment en matière de développement de projets d’énergie renouvelable et de promotion de l’efficacité énergétique.

La tournée Vision Énergie, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, comprend 13 arrêts à travers le Québec. Les discussions issues de ces rencontres alimenteront l’élaboration du PGIR, destiné à guider la transition énergétique de la province jusqu’en 2050.

Cette démarche collaborative vise à harmoniser les efforts des différents acteurs — gouvernement, industries, municipalités et citoyens — autour d’une vision commune de la transition énergétique, en tenant compte des réalités spécifiques de chaque région.

Les citoyens sont invités à participer à cette réflexion en ligne via le site consultation.quebec.ca/processes/VisionEnergie, afin d’apporter leurs perspectives, et de contribuer à façonner l’avenir énergétique du Québec.