Quelle est la différence entre le Bonjour Hi montréalais et le Bonjour… Hi kamouraskois ? La réponse : trois petits points et deux secondes.

C’est par ce Bonjour… Hi de colonisé que j’ai été accueilli à la Maison du Kamouraska où se trouve aussi la Halte marine de La Pocatière en ce dimanche après-midi, de la part de la réceptionniste. Bonjour, quand j’étais à cinq pas de son comptoir, et Hi quand j’étais à deux pas, deux secondes plus tard.

J’imagine que c’est la consigne des autorités touristiques de la MRC : on prend pour acquis que les anglos sont trop idiots pour comprendre qu’un Bonjour dans le contexte très précis d’un accueil à un bureau de tourisme d’un territoire français signifie une salutation en français. On prend pour acquis qu’ils n’ont jamais entendu ce mot et qu’ils pourraient le confondre pour « Avez-vous un tournevis? », les mœurs étant tellement différentes selon les pays!

On râle partout qu’on ne fait pas assez d’efforts pour revaloriser le français chez nous, mais nos autorités ne ratent pas une occasion de montrer à tous qu’au Québec on parle le bilingue, même dans les régions où on pourrait croire que les gens d’ailleurs viennent pour s’imprégner un peu de la couleur locale.

Michel Hudon, Saint-Pacôme