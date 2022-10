Le CAE de Montmagny-L’Islet partenaire de Place aux jeunes en région

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet renouvelle son partenariat financier pour les séjours exploratoires de jeunes diplômés de 18 à 35 ans avec les carrefours jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet. Cette activité aura lieu du 3 au 5 novembre prochain.

Ces séjours sont soutenus par Place aux jeunes Montmagny et L’Islet. Ils visent entre autres à accueillir des jeunes des différentes régions du Québec afin de faciliter leur intégration professionnelle, à stimuler la création de leur entreprise et à les sensibiliser à l’emploi dans la région. Les MRC de Montmagny et de L’Islet ont plus que jamais besoin d’une main-d’œuvre spécialisée ou non spécialisée.

« Étant en concurrence avec les autres MRC plus rurales du Québec, nous avons avantage à faire connaître notre région afin de contribuer au rehaussement démographique de nos MRC et valoriser notre milieu. Il est de notre devoir de réaliser des missions et des initiatives visant le recrutement de la main-d’œuvre. Nos entreprises et notre milieu en ont besoin. C’est pourquoi le CAE s’est donné comme priorité la promotion et l’attractivité sur notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers de soutenir à nouveau ce projet dans notre région », ajoute Mireille Thibault, directrice générale du CAE.

« Notre objectif est d’accueillir une douzaine de jeunes professionnels diplômés. L’appui financier du CAE Montmagny-L’Islet nous permet d’offrir gratuitement un ensemble d’activités, d’offrir les repas, l’hébergement ainsi que le transport aux participants, ce qui serait impossible avec le financement de base de notre organisme. Cette activité nous permet d’être en mode séduction, mais sans artifices, auprès de ces participants principalement issus de la ville. L’objectif est de leur faire découvrir notre région, avec nos forces et nos opportunités, tout en respectant le rythme de chacun », précise Philippe Beaumont, agent Place aux jeunes dans la MRC de Montmagny.

Pour sa part, Félix G. Garon, agent Place aux jeunes dans la MRC de L’Islet, ajoute que « les séjours des participants permettront la visite de nos infrastructures, de promouvoir la diversité de notre offre de services récréatifs et culturels, de faire découvrir notre territoire, et de visiter des entreprises en collaboration avec Montmagny accueille. Nous offrons un service de promotion, mais aussi d’accompagnement des jeunes diplômés, au moment où ils sont prêts à migrer dans notre région. On est là pour les soutenir, faire le lien avec le milieu et les entreprises, et faciliter leur intégration. On souhaite leur enracinement dans le milieu ».

Source : CAE