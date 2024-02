Le CAE Montmagny-L’Islet soulignera la Journée internationale des femmes

Afin de souligner l’apport exceptionnel des femmes de la région, le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet, en partenariat avec CMATV et la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM), organise une journée riche en découvertes, partages et célébrations.

En effet, prévue pour le 8 mars prochain dans le cadre de la Journée internationale des femmes, et ce, de 9 h 30 à 15 h à l’Espace citoyen de Montmagny, cette activité sera l’occasion de découvrir la diversité de talents et d’expertises des femmes qui enrichissent la région.

Au cours de cette journée, il y aura plus de vingt-cinq exposants de divers domaines économiques et entrepreneuriaux offrant une variété d’informations, de produits et de services aux visiteurs. L’événement proposera également des opportunités d’apprentissage.

« Je suis convaincue de l’impact positif que les médias peuvent avoir dans le rayonnement des femmes dans Montmagny-L’Islet. Les histoires inspirantes, les accomplissements et la diversité des talents féminins méritent d’être mis en lumière. Les médias jouent un rôle crucial dans la mise en valeur de ces récits puissants. Soyons fières de la force des femmes et de l’influence positive des médias dans notre région », a mentionné Nadine Bélanger, directrice des ventes et développement des marchés à CMATV.

Les activités

En partenariat avec Le Havre des femmes, de 10 h 30 à 11 h 15, se tiendra une séance d’information pour les entreprises et organismes désireux de devenir des alliés actifs contre la violence. Cette démarche vise à proposer la mise en place de mesures de sensibilisation, de soutien et d’accompagnement pour les victimes de violence conjugale.

De plus, de 12 h 15 à 13 h, il y aura une la conférence entrepreneuriale présentée en partenariat avec la CCIM, Evol et Desjardins Entreprises.

Alexandra Lemieux, en qualité de vice-présidente chez Vitrerie L.C. et de présidente de la CCIM, partagera avec passion son parcours aussi bien personnel que professionnel.

« En tant que partenaire de cet événement, je suis heureuse de présenter une conférence entrepreneuriale inspirante lors de cette journée incontournable. C’est une opportunité unique de mettre en lumière le parcours passionnant, la résilience et le leadership de notre présidente Alexandra Lemieux. Cette journée promet d’être un moment enrichissant où nous pourrons tous apprendre, partager, et nous inspirer mutuellement », de souligner Nicole Robert, directrice générale de la CCIM.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que cette activité devienne un rendez-vous annuel, mais rien n’est encore officiellement décidé en ce sens.

« Nous sommes fiers de compter parmi nous des femmes exceptionnelles, des entrepreneures audacieuses, des leaders inspirantes qui contribuent chaque jour à l’épanouissement de notre tissu entrepreneurial local. Leur détermination et leur succès sont une source d’inspiration pour nous toutes. Célébrons notre fierté locale, et continuons à soutenir l’égalité des femmes. Unissons-nous pour inspirer les générations à venir », a conclu Mireille Thibault, directrice du CAE Montmagny-L’Islet.