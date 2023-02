Le Camp musical renoue avec Chœur en hiver

Le dernier rendez-vous remontait à février 2020. Trois ans plus tard, 54 choristes français peuvent enfin renouer avec le plaisir de chanter en sol québécois, tout en s’adonnant à quelques jours de tourisme hivernal. Et comme c’était le cas avant la pandémie, leur port d’attache demeure le Camp musical St-Alexandre, un havre en nature qui a de quoi faire rêver.

Marc-André Caron a de nouveau choisi une chanson qui comporte son lot de défis. Quiconque connaît le chef de chœur kamouraskois sait qu’il est de nature aventureuse. « La pièce s’appelle Vous êtes ici. C’est sur le dernier album de Patrice Michaud », dit-il. Énergique et rythmée, la chanson donne du fil à retordre aux ténors. Le contretemps les force à adopter une élocution moins naturelle en chant. « On va le reprendre 50 fois s’il le faut », taquine Marc-André Caron.

Trente minutes auparavant, c’était la cheffe de chœur Andrée Breault qui dirigeait les 70 choristes en répétition sur l’air de Belle, embarquez de Mes Aïeux. Le jour du spectacle, le samedi 18 février à 20 h, ils seront 80 à monter sur la scène de la Salle du Haut-Pays au Camp musical St-Alexandre. « On a environ 26 choristes québécois qui se joignent aux Français pour vivre Chœur en hiver. La plupart se prennent une semaine de vacances pour être de toutes les répétitions, mais certaines personnes travaillent durant et ne viennent que pour les intensives », explique Marc-André Caron.

Michel Bernier de Saint-Alexandre-de-Kamouraska est de ceux pour qui Chœur en hiver est un prétexte aux vacances. À sa quatrième participation, il a pris part à ces rendez-vous organisés par Marc-André Caron et sa conjointe Chantal Vaillancourt à l’automne et à l’hiver au Kamouraska, et à ceux en France en été. « J’adore le contact avec les Français; ils sont tellement sympathiques! Ces échanges étaient arrêtés avec la COVID. Maintenant que ça reprend, c’est agréable de retrouver les gens », avoue-t-il.

Andrée Breault, qui connaît Marc-André Caron depuis plus d’une trentaine d’années, en est à sa troisième participation comme cheffe de chœur. Pour elle, les nouvelles technologies permettent aisément la tenue d’événement de ce type de nos jours, ce qui aurait été plus difficile il y a une vingtaine d’années. « Les gens qui sont inscrits au séjour reçoivent à l’avance les trames et leurs partitions. Quand ils arrivent ici, ils ont une longueur d’avance, car ils connaissent déjà les chansons. On peut donc travailler autre chose que le solfège, et ça libère du temps pour les autres activités », résume-t-elle.

Tourisme hivernal

Arrivés à Montréal le 10 février dernier, les 54 choristes français se sont arrêtés deux jours à Québec pour prendre part aux activités du carnaval d’hiver, avant de déposer leurs valises pour la semaine au Camp musical St-Alexandre. Ils ont depuis alterné leurs jours de répétitions avec des visites à Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Le soir, lorsque la température le permet, certains font même de la motoneige. Michel Bernier a d’ailleurs orchestré une sortie de la sorte avec 16 choristes français le 13 février.

Nadia Roland, originaire de Gex, en France, en est à sa première participation à Chœur en hiver, et à son premier voyage au Québec. Déjà membre de plusieurs ensembles vocaux dans son patelin d’origine, jamais elle n’a pris part à une expérience de ce type par le passé. « Le Québec, j’y rêve depuis que je suis toute petite! Je suis ici avec des amies, et nous sommes chouchoutées, coucounées, on s’éclate, quoi! Et il faut le dire, les Français et les Québécois, ça matche bien ensemble. Chanter fait du bien, faire du tourisme également : l’équilibre est parfait. »

Le fruit de l’expérience Chœur en hiver pourra être entendu devant public le 18 février à 20 h à la Salle du Haut-Pays du Camp musical St-Alexandre qui peut accueillir jusqu’à 200 spectateurs. Outre Marc-André Caron et Andrée Breault, les 80 choristes seront dirigés par Michel Aubert et Anne Victorion de Metz, en France. Le groupe vocal VIBRATIONS assurera la première partie. L’entrée est gratuite.