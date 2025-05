Le Camp musical Saint-Alexandre consolide ses activités

L’année 2024 a marqué une nouvelle étape pour le Camp musical Saint-Alexandre (CMSA), avec l’entrée en poste de Denis Lagacé à la direction générale le 1er décembre, ainsi qu’une hausse de fréquentation totale par rapport à 2023.

« Le camp, c’est un lieu où il y a une véritable harmonie entre les gens », déclare M. Lagacé dans le rapport annuel. L’organisation a accueilli 727 campeurs au cours de l’année, comparativement à 605 en 2023. Cette augmentation est liée notamment à la croissance du camp de musique traditionnelle De souches à oreilles, réparti sur trois séjours pour un total de 428 inscriptions. Plusieurs participants provenaient de l’extérieur du pays.

Le camp jazz a accueilli 45 personnes, en majorité des étudiants du cégep et de l’université. Le partenariat avec l’Université Laval a permis d’offrir des bourses à certains participants.

Pour la première fois, les revenus générés par les réservations hors saison ont dépassé ceux des camps d’été. La direction souligne l’apport de la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska dans l’organisation d’activités hivernales. Au total, 6492 nuitées et 15 640 repas ont été enregistrés en 2024.

Le CMSA a continué d’offrir des bourses, notamment par l’intermédiaire du programme Destination C.A.M.P. de l’Association des camps du Québec. Deux jeunes ont bénéficié de cette aide, et trois autres ont reçu une bourse de la fondation Mathieu Rivest et Jacques Poitras. Le camp applique également un rabais familial à partir du deuxième enfant inscrit.

Sur le plan culturel, quatre concerts ont été présentés dans le cadre de la série des jeudis. Le rapport note des défis liés à la faible participation du public, et aux pertes financières occasionnées. Du côté du studio Desjardins et des résidences artistiques, le nombre de projets est demeuré bas. Deux résidences et trois projets d’enregistrement ont été réalisés. Le rapport mentionne que plusieurs artistes disposent désormais de leurs propres installations. Des ajustements tarifaires ont été faits en cours d’année.

En 2025, les efforts seront principalement concentrés sur quatre axes : membership, philanthropie, consommation énergétique, et développement hors saison.