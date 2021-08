Le candidat du Bloc propose la suspension de la PCRE

En guise de mesure parmi d’autres pour améliorer la pénurie de main d’œuvre, le candidat du Bloc québécois dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Simon Bérubé propose la suspension immédiate de la PCRE (Prestation canadienne de la relance économique), qui a suivi la PCU.

Cette suggestion fait partie des sujets populaires auprès des électeurs, a pu remarquer M. Bérubé, avec le dossier des garderies.

La PCRE ne devrait continuer que pour quelques exceptions, estime-t-il, compte tenu qu’il n’y a à que très peu de secteurs confinés désormais.

Sinon, le candidat a présenté sa plateforme en matière d’économie et d’innovation, lors d’un point de presse vendredi.

En plus de la suspension de la PCRE, il suggère les crédits d’impôt aux nouveaux diplômés et aux nouveaux arrivants, le retour au travail des aînés qui le veulent sans pénalité, un virage numérique en soutien aux entreprises, le transfert fédéral en santé de 35 % comme demandé par le premier ministre du Québec, un crédit d’impôt sur la recherche et développement et de rapatrier le pouvoir au Québec en matière de travailleurs étrangers. Dans ce dernier cas, «cela raccourcirait les délais et répondrait mieux aux besoins du Québec. Le Québec est le mieux placé pour savoir quel type de travailleurs on a besoin dans telle ou telle région», a dit Simon Bérubé.

L’autre aspect de la plate-forme est l’innovation, particulièrement dans la région, bien fournie dans ce domaine. «Comment se fait-il que les Libéraux et les Conservateurs ont investi des milliards dans l’industrie pétrolière, tout en négligeant d’investir chez nous afin de développer une économie verte», questionne le candidat Bérubé.

Il a aussi abordé la question de l’agriculture – et de la protection de la gestion de l’offre – ainsi que la forêt – où il estime qu’il n’y a pas assez de financement.

Simon Bérubé a précisé qu’il plaçait l’économie et l’innovation au cœur de ses priorités, aux côtés de l’environnement et de la solidarité sociale.