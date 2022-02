Le Cégep de La Pocatière parmi les meilleurs collèges en recherche appliquée au Canada

Le Cégep de La Pocatière figure encore une fois parmi les meilleurs collèges canadiens en raison de ses performances en recherche appliquée.

Il se classe au treizième rang au Canada et au quatrième rang au Québec selon la liste annuelle Canada’ s Top 50 Research Colleges publiée par Research Infosource Inc. Le Cégep poursuit sur sa lancée depuis quelques années en occupant le quatrième rang au Québec, toutes catégories confondues, et le premier Cégep de sa catégorie (« Petit collège »), et ce, pour une troisième année consécutive. En 2021, ces recherches ont impliqué directement plus de 36 étudiants et stagiaires en moyenne dans ses trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) qui lui sont affiliés, soit Biopterre, Optech et Solutions Novika.

Le Cégep de La Pocatière compte près de 300 employés, dont près de 150 enseignants à la formation régulière. Une vingtaine d’enseignants participent chaque année à des activités de recherche à titre d’enseignant-chercheur au niveau du Cégep ou avec les trois CCTT. La recherche constitue l’une des orientations importantes du plan stratégique 2018 — 2023. Depuis l’automne dernier, le Cégep est allé plus loin en créant le Bureau de la recherche et a ajouté une nouvelle ressource professionnelle dédiée au soutien et à la valorisation de la recherche afin que le Cégep puisse poursuivre sur sa lancée des dernières années. « Cet excellent résultat démontre la capacité du Cégep de La Pocatière en matière de recherche, et ce, année après année, selon Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep. Nous comptons poursuivre cette croissance qui est rendue possible par l’implication exceptionnelle des enseignants-chercheurs et du personnel des Centres collégiaux de transfert technologique. Soutenir et favoriser les activités de recherche et d’innovation, c’est aussi investir dans la qualité de la formation offerte à nos étudiants ».

Source : Cégep de La Pocatière