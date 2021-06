Le Cégep de La Pocatière procède à l’embauche de trois nouveaux gestionnaires

Le comité exécutif du Cégep de La Pocatière a été très actif en matière d’embauches en cette fin d’année académique 2020-2021 en procédant à trois nominations : M. Yannick Beauvais au poste de directeur adjoint des études — Services aux étudiants, Frédéric Busseau, en tant que coordonnateur du Service des communications et du développement des effectifs étudiants ainsi que Mme Audrey Gamache au poste de gestionnaire administrative à la Direction des ressources humaines. Ces deux derniers occuperont deux fonctions nouvellement créées et ajoutées au sein de l’organigramme du Cégep.

Yannick Beauvais, directeur adjoint des études — Services aux étudiants

Bien connu dans le milieu scolaire du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, Beauvais possède plus de dix années d’expérience comme directeur d’écoles au primaire et au secondaire. D’abord directeur pendant cinq ans de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal puis pendant quatre ans à la l’École polyvalente de La Pocatière, il occupait, jusqu’à aujourd’hui, les mêmes fonctions à l’École Roy-Joly de Rivière-du-Loup. Détenteur d’un baccalauréat en enseignement au secondaire (français — moral) ainsi que d’un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire, M. Yannick Beauvais voue une grande importance à l’éducation et à la réussite éducative. En raison de sa grande expérience et de son implication dans le milieu scolaire et sportif ainsi que de ses qualités humaines et son tempérament rassembleur, M. Beauvais saura gagner la confiance de son équipe, en faire ressortir le meilleur et relever les défis reliés à ses nouvelles fonctions. Il entrera officiellement en poste à compter du 9 août prochain.

Frédéric Busseau, coordonnateur, Service des communications et du développement des effectifs étudiants

Entré en fonction au cours des dernières semaines, M. Frédéric Busseau est détenteur d’une maîtrise en communication publique et d’un diplôme de deuxième cycle en relations publiques de l’Université Laval et a œuvré pendant plus de neuf ans à titre de conseiller en communication au Cégep Édouard-Montpetit et à son École nationale d’aérotechnique. Fort d’une expertise en stratégies de communication visant principalement le rayonnement institutionnel et le recrutement d’étudiants tant au Québec, dans les autres provinces qu’à l’international, il détient sans conteste les connaissances et aptitudes pour relever les défis qui l’attendent. Originaire de Rivière-du-Loup, M. Busseau comprend bien les défis démographiques auxquels le Cégep est confronté. Sa personnalité chaleureuse et impliquée, ses aptitudes interpersonnelles et de gestion, ainsi que ses qualités de leader sont autant d’atouts qu’il saura apporter et mettre à profit dans l’atteinte des objectifs qui lui sont confiés.

Audrey Gamache, gestionnaire administrative, Direction des ressources humaines

Grande passionnée par la gestion des ressources humaines et l’éducation, Mme Audrey Gamache est détentrice d’un baccalauréat en administration, concentration gestion des ressources humaines ainsi que d’un baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire. Mme Gamache possède sept années d’expérience en tant que conseillère en ressources humaines, fonction qu’elle occupait depuis 2018 et jusqu’à aujourd’hui à la Ville de La Pocatière. D’un naturel positif et à l’écoute des autres, elle démontre une belle ouverture d’esprit qui lui confère une grande facilité d’approche, qualité essentielle à l’exercice de ses fonctions. Originaire du Kamouraska et ancienne étudiante du Cégep, Mme Gamache se dit prête à relever les défis inhérents à ses futures fonctions. En raison de son parcours professionnel et de ses aptitudes relationnelles, nul doute qu’elle fera rapidement sa place au sein du personnel d’encadrement du Cégep. Elle entrera officiellement en fonction le 9 août prochain.