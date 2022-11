Le Cégep de La Pocatière souligne avec fierté ses diplômés

Le samedi 12 novembre dernier, le Cégep de La Pocatière a souligné la réussite de près de 300 finissants à la Salle André-Gagnon lors de sa 12e Cérémonie de remise des diplômes. Une formule virtuelle en direct permettait également aux finissants ne pouvant se déplacer d’y assister à distance. Les finissants de la formation régulière et d’Extra formation, la formation continue du Cégep de La Pocatière, ont enfilé toges et mortiers pour défiler sur le tapis rouge.

Les diplômés présents ont pu recevoir leurs diplômes d’études collégiales (DEC) et attestations d’études collégiales (AEC) des mains de la directrice générale, Mme Marie-Claude Deschênes, et du directeur des études, M. Steve Gignac. C’est en compagnie de leurs proches, d’enseignants et de membres du personnel qu’ils ont pu célébrer ce moment.

La Médaille académique du Gouverneur général du Canada a été décernée à Mme Gabrielle Bastille, diplômée en Sciences de la nature, par M. Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Cet honneur est remis à l’étudiant ou à l’étudiante qui a obtenu les meilleurs résultats, entre tous les programmes du Cégep, durant son parcours académique. La Fondation du Cégep est fière d’encourager les efforts et le dépassement des étudiants et diplômés, c’est pourquoi cette distinction exceptionnelle était accompagnée d’une bourse de 500$. Cette bourse est remise à l’étudiant ou à l’étudiante détenant la meilleure cote R.

La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel lancer du mortier, sous les applaudissements des gens présents. Rappelons que le Cégep de La Pocatière a permis la diplomation de plus de 13 000 étudiants depuis sa création en 1969.

Source : Cégep de La Pocatière