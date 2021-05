Le Centre culturel islamique remet 1000 $ à Moisson Kamouraska

Même si les besoins en aide alimentaire ont baissé dans les derniers mois comparativement à la même date l’an dernier, Mireille Lizotte rappelle que Moisson Kamouraska doit toujours pallier à la fermeture temporaire de certains organismes comme la Saint-Vincent-de-Paul et qu’un noyau de bénéficiaires demeure fragile. Ce noyau, présent bien avant la COVID-19, représente environ 10 % de la clientèle habituelle de Moisson Kamouraska et ses besoins n’ont fait qu’augmenter depuis la pandémie.

« Nous n’avons reçu aucun commentaire négatif jusqu’à maintenant. Nous n’avons pas encore pris beaucoup notre place non plus, à cause de la pandémie, mais nos intentions n’ont pas changé, nous désirons établir des partenariats solides avec les autres organismes de la région et toutes les personnes de la communauté, qu’elles soient catholiques ou non-croyantes. »