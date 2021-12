Le Centre de formation professionnelle de l’Envolée est prêt à accueillir de nouveaux élèves pour soutenir le réseau de la santé

À la suite des annonces effectuées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Envolée annonce que la période d’inscriptions pour le programme accéléré du DEP en Santé, assistance et soins infirmiers et pour le programme Soutien administratif aux secteurs cliniques est maintenant ouverte.

Soulignons que le diplôme d’études professionnelles en Santé, assistance et soins infirmiers sera offert en programme accéléré d’une durée de 14 mois et s’accompagnera d’une bourse de 20 000 $ conditionnelle à une entente de deux ans avec le centre intégré de santé et de services sociaux. Le cours se tiendra en présence dans les locaux du CFP à Montmagny à compter du 17 janvier prochain.

Par ailleurs, le programme Soutien administratif aux secteurs cliniques est une attestation d’études professionnelles (AEP) visant à former des agents de soutien administratif dans le réseau de la santé. Ainsi, les gens qui suivront cette formation de huit semaines seront appelés en soutien dans les tâches administratives déléguées à certains professionnels du milieu de la santé. Les candidats qui suivront ce programme recevront une bourse de 4 000 $ remise par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme sera offert dès janvier en présence au CFP. Le CFP de l’Envolée profite de l’occasion pour rappeler que les inscriptions pour l’attestation d’études professionnelles Soutien aux soins d’assistance en établissement de soins de longue durée sont toujours en cours pour la prochaine cohorte qui débute également le 17 janvier. Il est important de mentionner que le CISSS procèdera à des entrevues de sélection et qu’il se réserve le droit d’accepter ou non les candidatures soumises dans l’un de ces trois programmes. Toute l’équipe du CFP de l’Envolée demeure disponible pour répondre aux questions des gens concernant ces programmes ainsi que pour les accompagner lors du processus d’inscription. Pour en savoir plus sur les programmes offerts : https://cfpenvolee.com/programmes. Pour procéder à une inscription dans l’un ou l’autre de ces programmes : admissionfp.com.