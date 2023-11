Le Centre de jour communautaire Cormoran inaugure ses nouveaux locaux

Bien qu’en fonction depuis le 1er mai 2023, les nouveaux locaux du Centre d’action bénévole Cormoran situés au 710-A, rue Taché à Saint-Pascal, ont officiellement été inaugurés le vendredi 3 novembre dernier.

Après quelques années à se déplacer à travers le Kamouraska pour la réalisation des activités du centre de jour, et ayant vécu la crise covidienne avec son lot de restrictions sanitaires, il était venu le temps pour le Centre d’action bénévole Cormoran de réfléchir à l’avenir du centre de jour communautaire. En accord avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, il a été décidé de tenir les activités de centre de jour à un seul endroit central, soit à Saint-Pascal.

« Une opportunité s’est présentée à nous lorsque le Centre-femmes La Passerelle a déménagé sur le boulevard Hébert en laissant vacant le local sur la rue Taché à Saint-Pascal. Une rencontre a ensuite été faite avec la famille Morneau, propriétaire des lieux, qui souhaitait garder une vocation communautaire au local », a déclaré Pascale Ouellet, directrice générale du Centre d’action bénévole Cormoran, heureuse désormais que les activités se déroulent à un seul endroit.

Une aide financière récurrente de 117 000 $ a par ailleurs été accordée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d’une entente spécifique pour le soutien aux personnes en perte d’autonomie. À cela s’ajoute une contribution des usagers pour un budget avoisinant 125 000 $, somme qui a permis l’embauche d’un intervenant communautaire ainsi que d’une assistante.

« Nous avons aussi bénéficié d’une aide financière du CISSS du Bas-Saint-Laurent dans le cadre des projets spéciaux dédiés aux organismes communautaires. Une somme de 9192 $, non récurrente, nous a été accordée pour faire l’acquisition d’OBIE, un projecteur de jeux interactifs qui détecte les mouvements des mains et du corps afin de révolutionner l’univers du jeu thérapeutique. OBIE combine l’activité physique, la stimulation cognitive et sensorielle et le plaisir de se retrouver ensemble », a ajouté Mme Ouellet.

Les activités de centre de jour, soulignons-le, se déroulent trois jours par semaine, lundi, mercredi et jeudi. Une quatrième journée, le mardi, est aussi dédiée depuis la fin septembre aux activités du programme d’intervention multifactorielle non personnalisée (IMNP) pour la prévention des chutes et la réadaptation. Le vendredi, quant à lui, est réservé à la planification, à la rencontre des intervenants, ainsi qu’à de la formation.

Le Centre de jour communautaire Cormoran accueille des personnes aînées de 65 ans et plus, en perte d’autonomie ou à profil gériatrique, vivant principalement à domicile ou dans de petites résidences pour aînés, et ayant des besoins de stimulation cognitive ou physique, de répit pour les proches, de socialisation, etc.

Environ 25 personnes fréquentent chaque semaine le centre de jour communautaire, et une dizaine de personnes pour le volet IMNP. Les participants doivent impérativement être recommandés par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, selon les critères établis.