Saint-Pamphile demande au MTQ d’entretenir son réseau pluvial

À la suite des pluies diluviennes reçues le 1er juillet dernier sur son territoire, et des dommages inhérents ayant été causés par les pluies en question sur une trentaine de propriétés de la localité, la Municipalité de Saint-Pamphile a demandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMDQ) d’entreprendre des démarches d’entretien et de rétablissement du réseau pluvial situé sur la rue Principale ainsi que sur la route Elgin Nord (route 204). On demande aussi d’étudier l’optimisation du réseau pluvial dans le secteur du 722 au 632 de la même artère.

Le conseil municipal, sachant que les conduites pluviales de la rue Principale (route 204) appartiennent au MTMDQ, a constaté I’accumulation de matières dans les conduites pluviales, ce qui entraîne, selon elle, une réduction de I’efficacité de ces dernières.

On aurait également observé un problème concernant l’écoulement des égouts pluviaux entre le 722 et le 632 de la route Elgin Nord, plus particulièrement entre le 668 et le 652 de la même route.

La Municipalité aurait aussi mentionné depuis plusieurs années au Centre de service de Saint-Jean-Port-Joli la dégradation du réseau pluvial sur la rue Principale, entre la rue de l’Église (carrefour) et la rue Saint-Pierre.

Considérant que la Ville de Saint-Pamphile n’envisage aucun travail de réparation ou d’excavation sur la rue Principale ni à court ni à moyen terme, puisqu’elle a déjà effectué le chemisage de ses conduites d’aqueduc sur la rue concernée, augmentant du même coup l’espérance de vie de celle-ci à 30 ans, il a donc été proposé à l’unanimité par le conseil municipal de demander une intervention du MTMDQ dans ce dossier.