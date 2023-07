Le Centre de services scolaire investi près de 5 M$ dans Kamouraska-L’Islet

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup procédera, au cours de l’été, à différents travaux d’entretien et d’amélioration de ses immeubles.

Dans les MRC de Kamouraska et de L’Islet, les investissements frôlent les 5 M$. Dans le secteur de La Pocatière, les investissements s’élèvent à 1,6 M$ et concernent la cour de l’école Sacré-Cœur, la structure et le revêtement de planchers de l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise ainsi que la réfection de perrons, d’asphalte et le remplacement de réservoir d’huile au Centre d’éducation des adultes de La Pocatière.

Pour le secteur Saint-Pascal, une somme de 3,1 M$ sera investie pour la rénovation de la chaufferie et le remplacement de l’entrée électrique de l’école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le remplacement de plusieurs systèmes mécaniques à l’école La Pruchière de Saint-Pacôme, la réfection de la toiture de l’école Saint-Louis de Saint-Joseph-de-Kamouraska et des travaux de rénovation et d’entretien à l’école Saint-Philippe.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup