Le Centre de véhicules d’occasion Fréchette Thibault fait peau neuve

Le Centre de véhicules d’occasion Fréchette Thibault déménage dans de nouveaux locaux fraichement rénovés situés au 201-A, boulevard Taché Ouest à Montmagny. Les clients sont invités à rencontrer les conseillers aux ventes experts du marché de l’occasion dans ce nouvel environnement hautement fonctionnel et accueillant.

« Ce déménagement s’inscrit parfaitement dans notre volonté à poursuivre notre développement et d’assurer une présence dynamique dans notre milieu », exprime M. Francis Fréchette, président du Groupe automobile Fréchette Thibault.

Le Centre de véhicules d’occasion Fréchette Thibault est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 19 h et le vendredi de 8 h 30 à 17 h. Rappelons que l’entreprise propose un vaste inventaire de véhicules d’occasion diversifié pour tous les budgets ainsi qu’un service-conseil professionnel et compétitif. L’entreprise offre également des plans de financement entièrement personnalisables et propose des solutions sur mesure pour faciliter l’achat d’un véhicule.

Source : Groupe automobile Fréchette Thibault