Le Cirque de la Pointe Sèche allumera le flambeau des Jeux du Québec

La 56e Finale des Jeux du Québec mettra en valeur le Cirque de la Pointe-Sèche, et ce, dès la cérémonie d’ouverture. Le cirque basé à Saint-Germain-de-Kamouraska présentera des spectacles pour lancer et pour clore les jeux, un projet en préparation depuis trois ans.

Elyme Gilbert, fondateur du Cirque, a une vision « grandiose » des cérémonies. Le producteur artistique veut « créer un décor à l’ampleur des Jeux du Québec », inspiré par la résilience des jeunes athlètes dans les dernières années de pandémie. Comme des « mineurs et des mineuses qui cherchent la lumière dans la pénombre et la poussière », Elyme Gilbert souhaite tirer avantage des cérémonies d’ouverture et de fermeture pour « célébrer ce retour vers la lumière ».

Plusieurs artistes locaux participeront aux prestations, dont Maxime Ethier, un musicien et compositeur kamouraskois derrière la trame sonore des cérémonies. Une vingtaine de percussionnistes de Batucada, un sous-genre de la Samba brésilienne, viendront d’ailleurs s’y intégrer.

Défi de taille

Le mise en scène d’Elyme Gilbert s’inspire aussi du style de son cirque à Saint-Germain-de-Kamouraska : un décor composé de conteneurs. Effectivement, des conteneurs seront installés dans le Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, ce qui représente un défi logistique important.

Cependant, le producteur artistique se réjouit du travail accompli avec l’équipe, autant au niveau des artistes que des techniciens. « C’est un gros projet de travailler avec toute l’équipe des Jeux du Québec. C’est un nouveau défi auquel on n’est pas nécessairement habitués, mais on a beaucoup de plaisir à ce jour, et je pense que ça va vraiment être une belle collaboration. »

De l’énergie à craquer

La taille du Centre Premier Tech, pourrait, en contrepartie, présenter des avantages, comme offrir un espace retentissant d’énergie. « Même si la Place Bell est beaucoup plus volumineuse que le Centre Premier Tech, on avait l’impression que le toit allait lever, se remémore Karine Malenfant, directrice générale du Comité organisateur des Jeux. Donc vous pouvez imaginer à quoi ça va ressembler ici ! »

Celle-ci rapporte que les cérémonies d’ouverture et de fermeture sont les « moments forts » de la finale des Jeux du Québec. « Tout le monde connaît les cérémonies. Même aux Olympiques, elles sont grandioses. »

Billets en vente bientôt

Les billets pour chaque cérémonie seront en vente à 25 $ dès le samedi 4 février à 8 h, sur le site web et sur la page Facebook des Jeux du Québec. Au total, 1200 billets seront disponibles, par cérémonie.

Une prévente aura lieu 24 heures à l’avance, soit le vendredi 3 février à 8 h pour les membres du Fan Club 2021. Pour chaque cérémonie, 200 billets seront disponibles. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour devenir membre ; les personnes désireuses de tirer profit de la prévente peuvent s’inscrire au www.fanclub2021.com.

Les spectateurs ne disposant pas de billets pourront néanmoins assister à la cérémonie gratuitement, à l’extérieur de l’aréna. Une projection sur grand écran sera présentée dans le stationnement du Centre Premier Tech, alors que des diffusions en direct seront disponibles sur la page Facebook des Jeux du Québec et sur MaTV.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 3 mars à 19 h, et la cérémonie de fermeture le 11 mars à 16 h.