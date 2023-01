Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet : Des prix pour tourner la page sur la pandémie

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) a tourné la page sur la pandémie en accordant des prix Reconnaissance à cinq de ses entreprises ou organismes membres, lors de la soirée Vins et fromages tenue au Centre Bombardier de La Pocatière le 28 janvier.

Les gagnants, déterminés par vote du public, sont Le Havre des Femmes de L’Islet pour les organismes communautaires, le Cégep de La Pocatière en matière de services, le Buro Grill & Bar en alimentation, Novabiomatique pour avoir saisi les opportunités en temps de pandémie, et enfin Amisco à titre d’entreprise manufacturière.

« Avec tout ce qu’on a vécu avec nos entreprises membres durant la pandémie, le momentum était là. Oui, on veut oublier la pandémie, mais on ne veut pas oublier la résilience et les efforts de nos entrepreneurs », a indiqué Nancy Dubé, directrice générale, après la remise des prix.

150 convives ont pris part à cette soirée Vins et fromages, la première depuis 2020 pour la CCKL. Le président Gabriel Hudon s’est dit heureux du déroulement de cette année : « Je trouve qu’on a élevé le niveau avec une formule plus conviviale, une approche plus festive avec les plateaux à partager, et les vins d’importation privée. Je crois qu’on a frappé dans le mille. »