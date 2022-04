Le Cirque de la Pointe-Sèche présentera son spectacle Charcoal à l’été 2022

Le Cirque de la Pointe-Sèche annonce le grand retour de son spectacle de cirque très attendu dans la région, Charcoal, présenté par le partenaire principal de l’organisation, Fou du cochon.

Après avoir connu un grand succès lors du premier spectacle Naval à l’été 2019, l’organisation du Cirque de la Pointe-Sèche est plus que fébrile à l’idée de revoir des centaines et des centaines d’yeux briller à la vue de ce rendez-vous artistique, entre fleuve et cabourons kamouraskois.

« Le cirque, c’est un art ludique, théâtral et majestueux. Une rencontre parfaite entre l’art et l’athlétisme dans des installations qui s’intègrent parfaitement à la beauté de notre territoire. C’est une grande fierté pour nous de développer cette offre, ici, à Saint-Germain-de-Kamouraska », dit Elyme Gilbert, rassembleur du Cirque de la Pointe-Sèche.

La mise en scène du spectacle est orchestrée par Alix Dufresne, metteuse en scène qui récolte les mérites pour sa vision artistique hybride : parce qu’elle aime la cohabitation de différentes disciplines artistiques dans ses spectacles comme la danse, le théâtre et le cirque. Une douzaine d’artistes de cirque provenant de Montréal, Québec, du Brésil, du Mexique et des États-Unis fouleront les planches durant les semaines les plus achalandées de la saison touristique. Après plusieurs mois de grande noirceur pour le milieu artistique québécois, le synopsis du spectacle Charcoal propose de se tendre vers la lumière : oser rêver d’une aventure pleine de soleil et de possibles. Les personnages Icare, Aurore et Dédale font partie d’une communauté qui vit au cœur d’une mine sans fond. Celle-ci travaille sans relâche à extraire des parcelles d’or et de lumière des profondeurs, mais eux, tout ce qu’ils connaissent, c’est la noirceur de la mine. Réussiront-ils à trouver la lumière ?

Le 1er mai, le public peut se procurer des billets sur le site internet du Cirque de la Pointe-Sèche (www.cirquedelapointeseche.com). Les représentations auront lieu du 7 juillet au 4 septembre 2022. Il sera également possible de se procurer des billets pour assister à la grande première via la plateforme La Ruche BSL, et ainsi contribuer à la mise en place d’une première école de cirque dans la région du Bas-Saint-Laurent qui devrait voir le jour à l’automne 2022.