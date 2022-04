LO, artiste peintre, présente 20 toiles à la Coureuse des grèves

L’exposition de ses marines, qui avait été retardée à cause des vagues défavorables de la pandémie, est enfin arrivée à bon port et s’amarre à la Coureuse des grèves pour les deux mois à venir. Constituée de peintures de scènes de marinas et de scènes de navigation, l’exposition transportera les convives au cœur d’un voyage intérieur puisque l’art de LO est de mettre en narration une sensation.

L’exposition s’intitule Au gré du vent et c’est un vent de plaisance qui a mené l’artiste à Saint-Jean-Port-Joli, milieu artistique exceptionnel. L’esthétique, l’harmonie et la quiétude sont trois éléments fondamentaux qui composent l’ensemble des œuvres de LO. L’esthétique comme discipline philosophique derrière l’œuvre, l’harmonie dans les tons et la quiétude dans les scènes. L’artiste est fasciné par la mer et par les reflets dans l’eau qui font naître à chaque instant une autre image de la réalité, toujours en mouvement. Ses bateaux, qu’ils soient au port, en mer, dans le feu de l’action d’une régate, qu’ils soient voiliers, barques ou paquebots, beaux ou rouillés, inspirent toujours une captivante majesté qui laisse le spectateur rêveur. Paradoxalement, bien qu’il peigne des bateaux réalistes et hyperréalistes, le sujet premier est abstrait : la liberté.