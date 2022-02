Le CISSS du Bas-Saint-Laurent reprend ses tournées de vaccination

Après avoir réalisé une expérience pratiquement similaire avec son autobus Vacc-I-Express l’été dernier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent remet ça avec la Tournée Express, adaptée à la réalité hivernale. Du 14 février au 9 mars, 120 municipalités, entreprises ou maisons d’enseignement accueilleront cette tournée dans l’objectif de joindre davantage de gens éligibles à la vaccination.

L’opération est ambitieuse et nécessite une réaffectation d’une centaine de ressources travaillant actuellement dans les cliniques de vaccination à travers le Bas-Saint-Laurent, mais la directrice de la vaccination COVID au CISSS du Bas-Saint-Laurent Murielle Therrien estime que le jeu en vaut la chandelle. Le partenariat établi avec les différentes municipalités du territoire, les Cégeps et les entreprises a facilité la coordination de cette vaste entreprise qui s’étalera sur l’équivalent d’un mois d’un bout à l’autre de la région.

« L’activité dans nos cliniques de vaccination a diminué dans les dernières semaines. On est passé de 3000 doses par jour à une moyenne allant de 500 à 600 doses récemment. Cette diminution nous permet de réaffecter une partie des 400 travailleurs répartis dans nos huit sites de vaccination habituels pour participer à cette Tournée », résume-t-elle.

Au Kamouraska seulement, 16 cliniques éphémères seront donc déployées entre le 15 février et le 6 mars dans au moins 13 des municipalités du territoire. La Pocatière aura sa plus grosse part du gâteau avec des journées de vaccination prévues au Cégep de La Pocatière, l’ITAQ, Alstom et le Centre Bombardier. Saint-Pascal, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Onésime-d’Ixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Alexandre, Kamouraska, Saint-Pacôme, Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Rivière-Ouelle et Saint-Bruno seront ensuite visités dans cet ordre. Pour connaître les dates et les lieux d’arrêt de la Tournée Express dans ces municipalités, cliquez ici.

Appels téléphoniques

En accompagnement, une ligne téléphonique gratuite sera mise en service durant toute la durée de la Tournée Express au 1 833 862-8898. Il sera possible d’y discuter avec une infirmière et d’y adresser les questions relatives à la vaccination.

« Une centrale d’appels composée d’une douzaine d’infirmières et d’adjointes administratives va aussi s’occuper de joindre les citoyens éligibles à la vaccination pour leur rappeler le moment où la Tournée s’arrêtera près de chez eux et pour démystifier tout ce qui entoure la vaccination. La courtoisie est le mot d’ordre dans l’approche auprès de ces citoyens. On ne forcera pas la note auprès des citoyens qui ne veulent pas nous parler », précise Murielle Therrien

La directrice de la vaccination COVID au CISSS du Bas-Saint-Laurent est d’avis qu’il y a des gens qui souhaitent être inoculés contre la COVID-19 parmi les non-vaccinés, mais pour qui l’accès aux cliniques actuelles de vaccination est difficile. Pour cette raison, la Tournée Express a donc toute sa place.

« Nous ne sommes pas dans une approche quantitative, mais qualitative. L’expérience du Vacc-I-Express nous a démontré l’été dernier que des gens n’auraient jamais eu leur vaccin si nous n’étions pas déplacés dans leur municipalité. Il y a certainement de ces gens qui attendent qu’on revienne pour leur offrir leur 2e dose », a-t-elle ajouté.

Statistiques

Environ 150 000 personnes sont éligibles à la dose de rappel (3e dose) du vaccin contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. 74,5 % d’entre eux l’ont déjà reçu, les 60 ans et plus davantage que les autres groupes d’âge dans une proportion de 88 %, les 40-59 ans à 64 % et les 18-39 ans à 39 %.

92 % des Bas-Laurentiens éligibles à la vaccination ont déjà reçu une dose de vaccin et 87 % d’entre eux une 2e dose. Chez les enfants de 5 à 11 ans, 71 % ont été vaccinés au moins une fois et 38 % deux fois. Au Kamouraska, 72 % de la population éligible a reçu ses trois doses de vaccin, ce qui s’apparente à la moyenne bas-laurentienne.