Le Collège se relance dans l’art sur neige

L’initiative semble avoir pris l’allure d’une véritable tradition au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour un troisième hiver, l’enseignant en éducation physique Norbert Roy a récidivé avec son art sur neige en bordure de l’avenue Industrielle à La Pocatière, dans le champ voisin du terrain de football du Collège.

Nouveauté cette année, il s’agissait du deuxième motif du genre à être réalisé par les élèves, un premier ayant été accompli le 31 janvier avec un autre groupe. Quant au plus récent motif réalisé le 7 février, 26 élèves ont pris part à sa concrétisation. L’exercice a duré tout au plus 90 minutes, mais au préalable, Norbert Roy a effectué la conception du croquis aussi tôt qu’en octobre dernier, suivi par la suite d’un autre croquis à l’échelle, du placement de balise dans le champ, des mesures avec des cordes et bien d’autres étapes.

Rendez-vous sur la page Facebook du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour visionner la vidéo filmée par drone témoignant de la réalisation de ce nouvel art sur neige.