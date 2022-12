Le comité des fêtes du 150e de Saint-Pamphile remet un don à la Maison de la famille de la MRC de L’Islet

Le 8 novembre dernier, le comité des Fêtes du 150e de Saint-Pamphile a remis un chèque de 1500 $ à la Maison de la famille pour les paniers de Noël. Ce montant représente une part des commandites non utilisées. Le 150e anniversaire de Saint-Pamphile qui devait être célébré « en très grande pompe » en 2020 et dont toutes les activités avaient été programmées a dû être reporté de deux ans soit au 2 et 3 juillet 2022 à cause de la COVID.

Comme une telle organisation se doit d’être préparée passablement à l’avance et considérant qu’au début de 2022 les organisateurs étaient encore dans l’incertitude concernant de possibles restrictions futures, il avait été convenu par le comité de célébrer, mais de façon à diminuer les risques advenant encore d’autres restrictions. Les célébrations, qui ont été une belle réussite, ont donc eu lieu, mais de façon beaucoup plus modeste.

Les commanditaires ayant été très généreux, il a été convenu que l’argent restant se devait d’être redistribué dans la région considérant que la grande partie des donateurs étaient de L’Islet-Sud, ou y faisait affaire.

Source : Fêtes du 150e de Saint-Pamphile