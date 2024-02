Le Complexe culturel et sportif est « toujours d’actualité »

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) et la MRC de Montmagny sont toujours en attente des réponses de Québec en lien avec le dépôt du projet de Complexe culturel et sportif en santé durable dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air (PAFIRSPA) (20 M$) ainsi que dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) (20 M$). Les réponses devraient arriver quelque part en juin 2024.

Le CSSCS espère que le projet recevra un appui positif dans les deux mesures afin qu’il puisse se concrétiser. Bien que nouvellement arrivée à la direction générale du CSSCS, Rachel Bégin a bien mesuré l’importance pour le milieu et la communauté éducative de se doter d’infrastructures mieux adaptées à la pratique d’activités sportives et à la tenue d’activités culturelles.

« En tant que porteur du dossier, il demeure important pour le centre de services scolaire d’obtenir l’aval du projet. Nos élèves et leur famille pourront grandement profiter des installations du complexe. Les impacts sur la motivation et la persévérance scolaires seront très positifs. C’est pourquoi cela nous tient à cœur. La mobilisation des différents acteurs impliqués est inspirante et toute la communauté peut compter sur notre collaboration pour la poursuite des démarches », mentionne Mme Bégin.

« Les MRC de L’Islet et de Montmagny continuent de travailler sur l’avancement du projet et la mobilisation du milieu doit demeurer un enjeu pour la réalisation de celui-ci. La campagne de financement avec nos partenaires privés suit son cours, ce qui démontre l’engagement et l’importance accordés par la communauté à ce projet structurant. Cependant, après cinq années de mobilisation et de travail concerté, les attentes de nos jeunes, de nos entrepreneurs et de l’ensemble de la communauté envers le gouvernement sont élevées pour l’obtention de ce projet. Nous espérons recevoir des réponses positives cette année pour pouvoir enfin aller de l’avant. Le complexe culturel et sportif est déterminant pour notre région parce qu’il va nous aider à freiner l’exode de nos jeunes et renverser notre tendance démographique qui est à la baisse », a commenté Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud