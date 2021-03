Le Congrès Mycélium à Rivière-du-Loup

C’est avec fierté que Biopterre, le Centre d’étude de la forêt (CEF) et leurs partenaires vous invitent à participer au Congrès Mycélium, un évènement scientifique international sous le thème de l’innovation fongique et des comestibles forestiers. Regroupant des experts régionaux, nationaux et internationaux en mycologie et en mycotechnologie, ce congrès prévoit la tenue de conférences, d’ateliers et d’activités de réseautage pour mettre en valeur les succès d’innovation mycologique des dernières années.

Les thématiques abordées lors de l’évènement seront ; les mycotechnologies, qui exploitent, entres autres, les extraordinaires propriétés des champignons, ainsi que leur diversité, leur efficience et leur spécificité, pour fabriquer des produits et développer des procédés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’agroalimentaire et les matériaux. Cette thématique permettra de partager les innovations en matière de mycotechnologie et de démontrer les potentiels environnementaux et économiques importants encore sous-exploités par l’industrie.

Les forestiers comestibles ; cette thématique permettra de mettre l’emphase sur le développement de solutions permettant l’optimisation de l’exploitation des champignons comestibles, de l’intervention pour optimiser la production forestière, des procédés de culture innovants, de transformation alimentaire, des superaliments, etc.

Cet évènement scientifique permettra le maillage des acteurs de l’industrie et des acteurs de la recherche, des gens d’ici et d’ailleurs, dans le but de stimuler l’innovation et les collaborations

Cet évènement unique sera présenté tous les jeudis de septembre 2021. Inscrivez-vous avant le 15 juin 2021 pour profiter d’un coût d’inscription réduit. Les places en présentiel sont limitées. Consultez le site internet de l’évènement pour le détail de la programmation, des tarifs et les inscriptions : www.congresmycelium.com. Informations : congresmycelium@biopterre.com.