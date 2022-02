Le Défi, moi je lis ! pour rendre la lecture plus accessible aux adultes

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS), L’ABC des Hauts Plateaux, et le Groupe Alpha Montmagny (GAM) s’allient pour poursuivre le Défi, moi je lis ! initié à l’hiver 2021.

Le projet bonifie le service de Bibliomobile déjà offert aux jeunes de 0 à 5 ans, en donnant accès à une sélection de livres à leurs parents.

Lors de leur visite à domicile, les intervenantes proposent gratuitement une sélection de livres pour adultes afin que ceux-ci puissent découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la lecture. Les livres ont été soigneusement sélectionnés pour la clientèle : cuisine, plein air, chasse, éducation, romans, gestion du stress, etc. L’évaluation des livres qui sera faite par les participants servira à décrire et classifier le livre pour les prochains lecteurs. Les organismes couvrent la MRC de Montmagny ainsi que le secteur sud de la MRC de L’Islet.

Le projet financé par le ministère de l’Éducation est à sa deuxième année. En 2021, même en temps de pandémie, de nombreux prêts de livres ont été réalisés, et ce, dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Grâce à ce projet, les intervenantes affirment que certains adultes qui ne lisaient plus depuis longtemps se sont remis à la pratique. Les partenaires sont ravis des résultats obtenus et inciteront à nouveau leur clientèle à profiter de cette opportunité au cours des prochains mois. Les équipes du GAM et de L’ABC des Hauts Plateaux sont déjà en action sur le territoire. La lecture permet de garder le cerveau actif et de bonifier nos connaissances. Pour ces raisons, L’ABC des Hauts Plateaux, le CSSCS et le GAM s’unissent pour appuyer les adultes dans le développement de leurs habiletés littéraires dans le plaisir.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud