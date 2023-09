Le député Rivest organise une rencontre citoyenne

Une année après avoir été élu pour la première fois comme député de Côte-du-Sud sous la bannière de la Coalition avenir Québec avec 47,7 % des voix exprimées, Mathieu Rivest organise une rencontre citoyenne à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 13 octobre prochain à 15 h.

Responsable d’un comté comportant 47 municipalités, allant de Berthier-sur-Mer à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le député a ainsi choisi Saint-Jean-Port-Joli pour rencontrer ses commettants, en raison de la position centrale de cette municipalité dans la circonscription.

Mathieu Rivest, lors de cette activité, fera le bilan de sa première année à titre de député de Côte-du-Sud et présentera ses objectifs pour le comté, tout en échangeant avec le public sur divers sujets. Il remettra également des médailles de député.

Rappelons à cet égard que la Médaille de la Députée ou du Député est remise par les parlementaires de l’Assemblée nationale à des personnes ou organismes de leur circonscription électorale en guise de reconnaissance. Anciennement, elle se nommait la Médaille de l’Assemblée nationale.

Actuellement, 70 personnes sont inscrites à l’événement, mais le bureau du député s’attend à environ une centaine de personnes qui se déplaceront pour l’occasion.

« Après un an comme député de Côte-du-Sud, il est important de démontrer tout le travail que mon équipe et moi avons fait, et aussi notre volonté, dans les prochaines années, à répondre aux besoins et aux nombreux enjeux de la circonscription », a déclaré M. Rivest au Placoteux.