Le député Rivest rencontre la légendaire Mireille Mathieu

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment eu le privilège de rencontrer personnellement Mireille Mathieu, dans le cadre d’une tournée célébrant le 60e anniversaire de la carrière de cette icône de la chanson française. Cette dernière effectuait un retour sur la scène québécoise, après 35 ans d’absence.

Ayant obtenu des billets pour la prestation du 20 février au Grand Théâtre de Québec, en raison de son rôle d’adjoint à la Culture du gouvernement du Québec, le député sudcôtois était accompagné pour l’occasion du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, et du député de Portneuf, Vincent Caron. Les trois élus ont été ravis d’entendre cette dame chanter ses plus grands succès devant une salle pleine à craquer.

Ils l’ont toutefois été encore davantage lorsqu’ils ont pu la rencontrer personnellement, après le spectacle. « J’ai été étonné de la forme exceptionnelle de Mireille Mathieu lors de son concert du 19 février au Grand Théâtre de Québec. C’est devant une salle comble qu’elle nous a offert un concert généreux, tant dans sa forme que dans l’esprit de fête qui s’en dégageait. Rencontrer cette grande dame de la chanson française a été un moment marquant pour moi et mon collègue de Portneuf. Elle jouit d’une reconnaissance sans faille du public québécois, et son apport touche plusieurs générations. Soixante ans d’amour avec Mireille Mathieu, c’était un spectacle grandiose », a déclaré Mathieu Rivest au Placoteux.

Rappelons que Mireille Mathieu a enregistré plus de 1200 titres, et a chanté dans onze langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe, finnois, japonais, chinois, catalan et occitan). Selon sa maison de disques, elle aurait écoulé plus de 130 millions d’albums et 55 millions de simples à travers le monde. En 2011, elle a été élevée au grade d’officier de la Légion d’honneur par le président de la France, Nicolas Sarkozy. Mme Mathieu fêtera en juillet prochain ses 78 ans.