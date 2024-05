Le dossier des paramédics de L’Islet-Nord avance, mais…

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment rencontré le comité Action citoyenne de L’Islet-Nord afin de se faire rassurant sur l’intention du gouvernement du Québec de travailler avec tous les partenaires pour que la transformation optimale de la zone 323 – Saint-Jean-Port-Joli s’accomplisse. Le comité, rappelons-le, a été formé en début d’année 2024 afin que les horaires de faction dans ce secteur soient enfin convertis en horaire à l’heure, comme demandé depuis plusieurs années.

C’est donc dans un esprit de collaboration que les membres dudit comité, en l’occurrence Stéphane Lévesque, Gilles Labrecque et Jean-Pierre Lebel, ont échangé avec le député de Côte-du-Sud.

Ce dernier en a d’ailleurs profité pour leur rappeler que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a bel et bien la volonté de faire la recommandation d’abolir des horaires de faction, incluant ceux de Saint-Jean-Port-Joli, et ce, dans le prochain processus ministériel 2024 sur la desserte préhospitalière.

« Les recommandations du CISSS devraient ainsi tenir compte des besoins populationnels et des analyses de données de la région de Chaudière-Appalaches », a-t-il dit.

Il a également ajouté que son collègue, le ministre Christian Dubé, a annoncé une somme historique de 650 millions de dollars dans le dernier plan d’action gouvernemental du système préhospitalier d’urgence au Québec. « Des actions concrètes s’attachent aussi avec la mise en œuvre du plan d’action ainsi que la bonification de la desserte ambulancière dans certaines régions. Je souhaite aussi rassurer la population que les services actuels sont efficaces, et qu’aucun bris de service n’a été constaté dans les derniers mois. »

Contacté par Le Placoteux, Stéphane Lévesque, un des porte-parole du comité Action citoyenne s’est dit satisfait de l’ouverture du député Rivest sur la question, mais il a cependant admis que l’actuelle proposition de Québec concernant les besoins locaux en paramédics ne correspond pas entièrement aux requêtes du comité. « Bien que toutes les demandes ne semblent pas faire partie de l’équation, je sens néanmoins, pour une première fois, l’intention de faire aboutir le dossier de la transformation d’horaire de faction. D’ailleurs, j’espère que le député fera preuve de transparence en répondant positivement à la demande du comité afin d’obtenir toutes les données demandées, ceci ayant pour but de pouvoir apprécier la vision du CISSS, et de prendre une décision de façon juste et éclairée. En conséquence, une réponse officielle du comité sera annoncée d’ici la fin du mois de mai sur le sujet. »

Mathieu Rivest a bon espoir de trouver une entente afin de garantir, dit-il, le meilleur service ambulancier possible, même s’il est conscient que l’horaire de faction implique certaines problématiques, notamment dans le recrutement de la main-d’œuvre. « Je suis persuadé qu’avec toutes les parties impliquées, nous allons trouver la meilleure solution pour les paramédics de L’Islet-Nord et pour le service offert à la population, et ce, tout en modernisant les façons de faire partout en Côte-du-Sud », a-t-il conclu.