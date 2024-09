Le festival de contes de Trois-Pistoles s’étend sur la région

Le festival de contes et récits de la francophonie, mieux connu sous le nom de Rendez-vous des Grandes gueules, revient pour sa 28e édition du 6 au 13 octobre 2024. Organisé par les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, cet événement annuel s’articule autour de plus de 35 spectacles et de diverses activités qui se dérouleront dans plusieurs localités de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le festival, qui se déroule sur huit jours, est structuré en trois volets principaux. Le premier, centré sur Trois-Pistoles et ses environs, comprend une douzaine de spectacles à la Forge à Bérubé, un lieu emblématique du festival. Le coup d’envoi sera donné le 6 octobre avec une performance issue du projet Portrait poétique : volet aînés dirigé par l’artiste Géraldine Saucier, mettant en scène des résidents de maisons pour aînés.

Le deuxième volet, intitulé Le Rendez-vous s’épivarde, vise à élargir la portée du festival en proposant 14 spectacles dans différents lieux de la région, allant des Jardins de Métis à Grand-Métis jusqu’au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli. Ce volet permet de rapprocher le public des artistes en créant des rencontres dans des cadres plus intimes et locaux.

Le troisième volet, dédié aux jeunes, se déroule principalement dans les écoles de la région, où des spectacles sont spécialement adaptés pour les groupes d’élèves, leur permettant ainsi de découvrir l’art du conte dans un environnement qui leur est familier.

Activités marquantes au cœur du festival

Parmi les événements notables, le Cabaret des Forges du mercredi soir propose des performances en duo, avec des artistes de différentes générations qui se seront rencontrés en amont pour échanger et préparer leur prestation. Cette initiative vise à favoriser le dialogue entre les générations à travers l’art du conte.

Le vendredi 11 octobre sera consacré à la Veillée de la francophonie, suivie le lendemain par la Grande Veillée du conte, deux moments forts du festival où les conteurs pourront dévoiler toute l’étendue de leur talent. Ces veillées sont conçues pour offrir au public une immersion totale dans les récits et les histoires partagées.

Le festival se clôturera avec une performance de Michel Faubert, accompagné du musicien Bernard Falaise, dans un spectacle intitulé La Chapelle ardente.

Les billets pour assister aux spectacles du cœur du festival sont disponibles sur le site web des Compagnons du patrimoine vivant. Des rabais sont offerts en prévente jusqu’au 22 septembre, ainsi que des tarifs spéciaux pour les étudiants. Le festival propose également un passeport permettant d’assister à douze spectacles payants à un tarif réduit, une offre avantageuse pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de l’événement.