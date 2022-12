Le Festival du Bûcheux remet 25 000 $ au service des loisirs de Saint-Pamphile

Depuis le tout début du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, sa mission est de remettre ses profits aux organismes de loisirs de la région. Ainsi, chaque année, une somme d’argent est remise au Service des loisirs de la Ville de Saint-Pamphile aux bénéfices des différentes organisations sportives et culturelles locales. C’est à l’occasion de la séance du conseil municipal du 12 décembre dernier que ce montant fût dévoilé par Estelle Lemelin, présidente de la 40e édition, et Denis Leblanc, président de la 41e édition à venir.

Comme beaucoup de grands rassemblements, le Festival du Bûcheux a dû prendre une pause forcée durant les deux dernières années. Nous ne saurions dire si le succès de l’événement est dû à cette longue absence ou bien à sa programmation des plus intéressante. Quoi qu’il en soit, on peut, sans exagérer, qualifier cette 40e édition d’année record.

Rappelons que, du 24 au 28 août dernier, une foule d’activités diversifiées étaient proposées aux festivaliers, qui ont battu des records de présences, notamment pour la journée du samedi.

Force est de constater que l’engouement pour le Festival du Bûcheux est bien présent et que celui-ci doit sans cesse s’adapter à la demande toujours croissante. Et comme l’événement est entièrement mené par des bénévoles, qui furent plus de 700 cette année à mettre la main à la pâte, des investissements importants sont à prévoir afin de faciliter le travail de ceux-ci et ainsi favoriser leur rétention, car sans eux, l’événement est tout simplement impossible.

Le comité organisateur du 40e Festival du Bûcheux a donc décidé de remettre un montant de 25 000 $ à la Ville de St-Pamphile afin que l’ensemble des participants aux activités de loisirs locales puisse profiter de coûts plus avantageux.

Motivé plus que jamais à vous offrir un événement toujours plus grandiose, l’invitation à la 41e édition, qui se déroulera du 23 au 27 août 2023, est ainsi lancée.

Source : Festival du Bûcheux