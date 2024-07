Le festival Guitares en fête est de retour pour sa 14e édition avec Daniel Boucher

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet a récemment annoncé la 14e édition du festival Guitares en fête qui se tiendra cette année du 18 au 21 juillet. Cet événement aura lieu sur trois magnifiques sites de la municipalité de L’Islet, soit le Musée maritime du Québec, la Chapelle des marins, et le Parc Havre du souvenir situé au quai de L’Islet. Le festival mettra en vedette une diversité de styles musicaux, tout en continuant de présenter des guitaristes remarquables de la scène musicale québécoise et internationale, dont le très populaire Daniel Boucher.

La présidente du conseil d’administration de la Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, Chantal Castonguay, a souligné lors de l’annonce l’apport essentiel des commanditaires et des partenaires fidèles au rendez-vous, ainsi que l’importance de la mobilisation du milieu afin de soutenir les bénévoles et de faire grandir l’événement.

« Les membres du conseil d’administration et les bénévoles sont fiers de cette édition 2024 qui répond à la mission que le festival se donne, soit celle de rejoindre les amoureux de la guitare, d’offrir des spectacles variés de grande qualité avec des musiciens qui sont parmi les meilleurs guitaristes au Québec. Même que pour certains, ils possèdent une carrière internationale », a-t-elle déclaré.

Au menu

Le jeudi 18 juillet à 16 h sur la terrasse du café Fiesta, Charbon Grille Bar au quai de L’Islet. Joe Robicho lancera les festivités avec sa musique folk « crassique ». À 17 h, en formule 5 à 7, Wabo BBQ avec sa bande de musiciens transportera le public dans un univers de bluegrass-trad.

Le vendredi 19 juillet à 17 h, Sam Krüger se produira sur la terrasse du café Fiesta avec sa musique indie folk. La soirée se poursuivra à 19 h 30 au Parc Havre du souvenir avec Mi’gmafrica, une exceptionnelle union de la musique africaine et autochtone. À 21 h, le légendaire The Stéphan Barry Band soulèvera la foule avec un blues festif.

Le samedi 20 juillet, de 11 h à 16 h à la mezzanine du Musée maritime du Québec, le Salon de la guitare proposera une rencontre avec des luthiers de la région et des alentours. Des jeux et du maquillage pour enfants seront offerts par Créations Étincelles qui animeront le parc fluvial du musée pour une journée dédiée aux familles.

À 11 h, Michel Anger, à la Chalouperie du musée, offrira un moment d’écoute en musique classique, et à 13 h 30 Mi’gmafrica reviendra cette fois avec des danses africaines qui animeront tout le parc fluvial.

En soirée, les festivaliers pourront se retrouver au Parc Havre du souvenir dès 19 h 30 pour une soirée avec le très populaire Daniel Boucher, et à 21 heures, Little Misty terminera la soirée sur une note folk.

« Aucune réservation n’est nécessaire, et l’accès au site se fera en passant par la billetterie le vendredi et le samedi soir, au coût de 20 $ par soir, en argent comptant seulement. L’accès est gratuit pour les 17 ans et moins. Tous les autres spectacles présentés sont accessibles avec une contribution volontaire. Bienvenue à tous et bon festival! », a conclu Mme Castonguay.