Le forum sur le développement durable inspire Montmagny-L’Islet à aller plus loin

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, en partenariat avec Synergie Montmagny-L’Islet, souligne le succès du plus récent forum portant sur l’économie circulaire et le développement durable.

L’événement, qui s’est tenu à la salle Léandre-Boutin de Cap-Saint-Ignace, a permis de réunir plus de 40 représentants d’entreprises, d’organismes, de partenaires en développement économique et des municipalités.

Tous unis par un intérêt commun pour l’économie circulaire et la durabilité environnementale, ce quatrième forum démontre une mobilisation en faveur de pratiques écoresponsables.

Lors de cette rencontre, les participants ont eu l’occasion d’entendre des experts parler d’idées novatrices et de partager des expériences fructueuses en matière de développement durable. Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet, exprime sa fierté envers la communauté locale.

« Nous sommes heureux de la mobilisation des entreprises et des organismes de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet. La présentation des deux conférenciers, Marc Journeault de l’Université Laval et Laurent Gauthier-Pelletier d’IDP Innovation, a grandement contribué au succès de cet événement. Les discussions qui ont eu lieu renforcent notre conviction que le virage vert est une réalité pour nos entreprises. Le développement durable n’est pas seulement une responsabilité, c’est une opportunité. En choisissant des pratiques écoresponsables, nous investissons dans un avenir plus fort et plus prospère pour Montmagny-L’Islet. »

Au cours de l’activité, des pratiques écoresponsables ont été mises de l’avant, témoignant de l’engagement croissant de la communauté envers la durabilité. Ces échanges ont permis de mettre en lumière des initiatives concrètes et inspirantes qui contribuent à l’avancement des pratiques environnementales dans les entreprises locales.

« Chaque action, aussi petite soit-elle, compte dans notre transition vers un avenir plus durable. Ensemble, nous façonnons un héritage positif pour les générations futures. Je suis convaincue que le dynamisme des entreprises contribuera à façonner un avenir plus vert et plus prospère, » mentionne Aurélie Bousquet de Synergie Montmagny-L’Islet.

Ce forum portant sur le développement durable représente le quatrième événement de ce type organisé en moins d’un an par le CAE Montmagny-L’Islet, en collaboration avec Synergie Montmagny-L’Islet. Les activités de la dernière année auront permis de sensibiliser et de joindre près de 130 personnes et 91 entreprises ou organismes des MRC de Montmagny et de L’Islet. Cette série de forums vise à créer une plateforme d’échanges dynamique pour catalyser le développement durable au sein de la communauté.

Source : CAE Montmagny-L’Islet