Le gigantesque labyrinthe fait courir les foules

Après une pause de deux ans en raison de la COVID, le méga labyrinthe dans un champ de maïs de La Pocatière était de retour cet été et cet automne.

De l’avis du promoteur Luc Pelletier, les gens sont au rendez-vous et viennent d’un peu partout au Québec. « La fin de semaine passée, on avait au même moment des gens de Gaspé et de Gatineau, des deux extrémités », raconte-t-il.