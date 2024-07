Le gouvernement du Canada réitère son engagement envers les SADC-CAE

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet souligne l’annonce effectuée par Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec lors du 20e congrès annuel du Réseau des SADC et CAE, dévoilant les nouvelles ententes de contribution de cinq ans entre DEC, le Réseau, et les 57 Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les dix CAE du Québec.

Des investissements totaux de 245 M$ permettront d’assurer le fonctionnement des SADC, des CAE et de leur réseau, en plus d’assurer la livraison équitable des principales lignes d’affaires, soit le développement économique local, ainsi que l’accompagnement et le financement aux entrepreneurs dans les milieux ruraux et semi-urbains du Québec.

Plus précisément en Chaudière-Appalaches, les CAE de Montmagny-L’Islet et de Beauce-Chaudière, ainsi que les SADC de l’Amiante, de Bellechasse-Etchemins et de Lotbinière pourront compter sur des investissements de 15,8 M$. Les SADC et CAE renforceront également leurs interventions locales, notamment en accentuant leurs actions pour répondre aux enjeux économiques actuels des entrepreneurs.

Des investissements ciblés

Ce nouvel accord conclu avec le gouvernement du Canada permettra aux SADC et CAE de créer de nouveaux produits financiers pour aider les entrepreneurs à répondre à leurs enjeux économiques prioritaires, tels que la transition verte et numérique, ainsi qu’aux défis liés au transfert d’entreprise et à l’entrepreneuriat jeunesse. Ces investissements représentent 600 000 $ pour chacune des SADC et CAE de la région.

Notons que ces fonds proviennent des remboursements des entrepreneurs ayant bénéficié de prêts via le Fonds d’aide et de relance régionale — un fonds mis en place en 2020 par le gouvernement du Canada en réponse aux défis reliés à la crise sanitaire.

Renforcer les interventions locales

Toujours à partir des retours du Fonds d’aide et de relance régionale, une enveloppe de 28 M$ a été allouée. Pour Montmagny-L’Islet, le CAE aura accès à des fonds supplémentaires de 335 000 $ pour accentuer ses interventions en développement économique local et en aide technique aux entrepreneurs. Une enveloppe sera aussi allouée au Réseau afin de renforcer son rôle-conseil, et d’offrir plus de services aux 67 SADC et CAE, notamment par l’embauche de nouvelles ressources partagées, et par un appui accru dans l’optimisation de leurs processus d’affaires.

Quelques impacts des SADC et CAE

Selon une étude réalisée par Aviseo Conseil pour la période 2019 à 2023, les SADC et CAE ont engendré une augmentation du PIB réel du Québec de 458 M$, dont 85 M$ découlent d’investissements en prêts, et 273 M$ sont générés par l’augmentation du taux de survie après cinq ans des entreprises accompagnées par les SADC et CAE.

Au cours des cinq dernières années, le CAE Montmagny-L’Islet a consenti 98 prêts pour un montant total de 4 256 500 $ via le Fonds régulier et le Fonds Stratégie jeunesse. Ces prêts ont généré des investissements totaux de 23 120 267 $ en Montmagny-L’Islet, créant ou maintenant plus de 450 emplois dans divers domaines. Pour la nouvelle ligne d’affaires du développement économique local, offerte depuis l’automne 2019, le CAE a permis à près de 150 projets de voir le jour, représentant des investissements directs de 1 082 859 $.

« Investir dans nos communautés a toujours été une priorité pour le conseil d’administration et l’équipe en place, et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le CAE Montmagny-L’Islet a démontré au fil des ans sa détermination à faire une différence tangible chaque jour, en accompagnant les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet. Nous abordons les cinq prochaines années avec une détermination renouvelée, et une vision claire pour l’avenir » de mentionner Mireille Thibault, directrice générale et Normand Gauvin, président du conseil d’administration du CAE Montmagny-L’Islet.

Source : CAE Montmagny-L’Islet