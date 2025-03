Le Groupe Lebel cesse temporairement les activités de sciage à Saint-Joseph

Le Groupe Lebel suspendra les activités de sciage à son usine de Saint-Joseph-de-Kamouraska à compter du 5 avril, et ce, pour une période indéterminée. L’entreprise, l’un des principaux fabricants de bois d’œuvre dans l’est du Canada, a informé ses employés de cette décision au cours des dernières semaines. L’incertitude économique générale sur le marché du bois d’œuvre canadien et le rendement de l’usine seraient à l’origine de cette fermeture.

« Je tiens toutefois à préciser que cette décision n’est pas liée directement à l’élection de Donald Trump et à ses menaces tarifaires, mais bien aux facteurs énumérés précédemment. Si on veut demeurer compétitif, il faut parfois prendre des décisions difficiles », déclare au Placoteux Pierre-Olivier Morency, directeur Croissance et Innovation chez Groupe Lebel, qui admet tout de même une certaine inquiétude sur de possibles conséquences concernant ce qui se passe aux États-Unis présentement.

Ce n’est pas la première fois que l’usine de Saint-Joseph-de-Kamouraska suspend ses activités. En 2015, elle avait déjà fermé ses portes pour une période indéterminée, en raison d’un marché au ralenti, de coûts de production élevés, et d’une incertitude persistante dans l’industrie du bois d’œuvre.

On assure que la majorité des 15 employés touchés par cette fermeture auront la possibilité de se relocaliser dans d’autres sites du groupe au Bas-Saint-Laurent (Cacouna, Dégelis) ou bien tout simplement demeurer sur la rue Picard à Saint-Joseph pour travailler dans l’usine de bois traité.

« Une procédure de relocalisation volontaire a rapidement été instaurée au sein de notre réseau d’usines pour les employés souhaitant en bénéficier. Le retour du personnel a été favorable, bien que certains aient choisi d’arrêter, car ils n’étaient que des temporaires », précise-t-il.

Le Groupe Lebel, fondé en 1956 par Deniso Lebel à Saint-Michel-du-Squatec, est devenu l’un des principaux fabricants de bois d’œuvre de l’est du Canada. Depuis 2004, l’entreprise est dirigée par Louis-Frédéric Lebel depuis Rivière-du-Loup. Grâce à plusieurs acquisitions, elle compte aujourd’hui plus d’une vingtaine d’usines de sciage et de produits à valeur ajoutée. La société emploie présentement plus de 1300 employés répartis dans dix-sept municipalités au Québec, dont deux en Ontario et une au Nouveau-Brunswick.

Le bois d’œuvre au Canada

Le bois d’œuvre au Canada est un secteur clé de l’économie, particulièrement dans les régions forestières, ce qui est le cas pour la Côte-du-Sud. Il désigne en somme le bois transformé destiné à la construction, à la menuiserie ou à l’exportation.

Le Canada est l’un des principaux exportateurs mondiaux, avec les États-Unis comme principal marché. Toutefois, l’industrie est marquée par des tensions commerciales récurrentes, notamment des menaces de taxes états-uniennes, qui créent de l’incertitude. Les coûts de production, la gestion durable des forêts, et les fluctuations de la demande influencent aussi la santé de ce secteur.