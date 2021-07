Le Groupe Ouellet acquiert Innovair Corporation

Le Groupe Ouellet inc. annonce l’acquisition de l’entreprise Innovair Corporation, un important fournisseur d’équipements de climatisation et de thermopompes en Amérique latine et aux États-Unis.

Cette nouvelle acquisition permettra de croître et de développer de nouveaux marchés. De plus, elle consolidera la position du groupe comme joueur important dans le marché nord-américain, tout en continuant d’offrir un service de qualité et des produits innovants.

Propriété de la famille Beaulieu, le Groupe Ouellet, ayant son siège social à L’Islet, détient Ouellet Canada à L’Islet, Industries Dettson à Sherbrooke, Hazloc Heaters à Calgary, Nanjing Ouellet, une usine de fabrication située en Chine, et Britech à Toronto.