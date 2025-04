Le Hyundai RDL de Saint-Pascal célèbre son cinquième anniversaire

La saison 2025 marque une étape importante pour le Hyundai RDL de Saint-Pascal, qui célèbre son cinquième anniversaire au sein de la Ligue de baseball junior AA du Québec. Depuis sa création en 2021, l’organisation a accueilli près de 40 joueurs, offrant une transition structurée aux athlètes issus du niveau midget.

Ce cinquième anniversaire est d’autant plus marquant que cinq joueurs et deux entraîneurs, fidèles à l’équipe depuis le début, amorcent leur cinquième saison avec le club. « Merci à Enrick Jomphe, Étienne Richard, Antoine Landry, Maxime Bourgelas, Vincent Turcotte, Mathieu Marquis et Cédric Lizotte pour leur engagement et leur fidélité », souligne Alexandre Laflamme, responsable de l’équipe. Le travail du conseil d’administration au fil des ans a ainsi pu permettre de bâtir une organisation solide, tout en créant un environnement propice au développement des jeunes talents.

Le calendrier officiel de la saison 2025 sera dévoilé à la fin du mois d’avril, mais une date clé est déjà à noter, soit celle du 18 au 20 juillet où le Hyundai RDL participera au tournoi provincial junior AA de Rimouski. L’équipe tentera de défendre son titre, ce qui représente un défi de taille pour le groupe qui aspire cette année aux grands honneurs.

Une nouvelle franchise à Rivière-du-Loup

Par ailleurs, une autre annonce importante vient marquer cette nouvelle saison pour le baseball régional. Le club de baseball senior CIEL-FM et Baseball mineur de Rivière-du-Loup ont récemment officialisé l’arrivée d’une franchise junior AA dans la ville. Dès 2025, les Mariniers feront leur entrée dans le circuit, renforçant ainsi l’offre de baseball compétitif dans la région.