Le Jardin floral de La Pocatière remporte un prestigieux concours

Le Jardin floral de La Pocatière a récemment remporté le concours canadien de la Fondation Collectivités en fleurs. En avril dernier, le projet Jardin-Jeunes a été sélectionné parmi les cinq projets finalistes au Canada. Chaque lauréat a ensuite eu l’occasion de concourir pour une subvention supplémentaire de 2500 $ dans le cadre d’un concours sur les réseaux sociaux organisé par Scotts Canada.

Du 26 septembre au 10 octobre, les Canadiens ont été invités à voter pour leur vidéo coup de cœur sur le site web de la Fondation. Le Jardin floral était en compétition avec quatre autres projets de jardins communautaires et de forêts nourricières situés en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Grâce à un soutien massif, le Jardin floral a reçu le plus de votes, et remporte ainsi le grand prix.

Le Jardin floral s’est vu ainsi décerner le prix Collectivités en fleurs, accompagné d’une bourse de 2500 $, lors du Symposium national de Collectivités en fleurs à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, qui a eu lieu le 19 octobre dernier.

Rappelons que la Fondation Collectivités en fleurs se consacre à la promotion, au développement et à la diffusion d’éducation sur la valeur, l’amélioration, l’importance et le développement durable des espaces verts et de l’environnement naturel au sein de la société canadienne.

Inspiré des Jardinets d’écoliers instaurés en 1938 par le frère Marie-Victorin au Jardin botanique de Montréal, le projet Jardin-Jeunes vise à initier les enfants au jardinage. Tout l’été, un groupe de jeunes de 7 à 12 ans de La Pocatière et des environs a cultivé son potager, de la semence à la récolte. Les ateliers, organisés à raison de deux demi-journées par semaine, étaient animés par une étudiante du programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale de l’ITAQ. Ce projet a également favorisé l’implication intergénérationnelle, avec des grands-parents qui sont venus aider tout au long de l’été.

Le conseil d’administration du Jardin floral de La Pocatière a souligné la contribution logistique et financière de ses partenaires, l’ITAQ, Premier Tech et la Ferme-école Lapokita, et a remercié les membres qui ont voté pour la vidéo du Jardin.

« C’est une grande fierté de recevoir ce prix. Sans la généreuse collaboration de l’ITAQ et de Premier Tech, ce projet n’aurait pas pu voir le jour. Ce prix de reconnaissance est une preuve éloquente de notre choix judicieux de faire du Jardin floral de La Pocatière une avenue de développement et une source de fierté pour notre territoire », conclut Kathleen Aubry, présidente du Jardin floral.

Source : Jardin floral de La Pocatière