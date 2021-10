Le Kamouraska aux petits soins avec ses nouveaux arrivants

L’objectif de ces activités menées par la MRC de Kamouraska et Projektion 16-35 est notamment de réseauter les nouveaux arrivants entre eux, mais aussi de leur faire découvrir le territoire qui est désormais le leur.

« On constate, par leur participation, que les nouveaux résidents sont ici pour créer de nouvelles amitiés et s’impliquer dans la communauté », mentionne Claudel Morin, agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre à la MRC de Kamouraska.