Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sollicite un 3e mandat, accompagné d’une équipe

L’actuel maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rosaire Ouellet a annoncé qu’il souhaitait continuer d’être maire pour quatre autres années. Il a fait cette annonce accompagné de six candidats conseillers, dont quatre qui souhaitent poursuivre leur implication municipale.

Il s’agirait d’un troisième mandat pour le maire Ouellet, qui souhaite clore des dossiers d’infrastructures (carré Saint-Louis/route 132 et carré Bérubé) et en régler d’autres (réseau d’égout du secteur des Arpents verts et du chemin de la Station).

«C’est un dernier effort en termes d’infrastructures majeures à réaliser», a dit le maire sortant, spécifiant que Sainte-Anne-de-la-Pocatière était l’une des seules municipalités de la région à offrir un important crédit de taxes aux propriétaires qui souhaitent se conformer aux normes du ministère de l’Environnement.

Rosaire Ouellet fait partie du faible nombre de maires ou mairesses qui souhaitent continuer leur implication au Kamouraska. Rappelons que le préfet de la MRC, les maires de Saint-André, La Pocatière, Saint-Pascal et d’autres ne se représenteront pas. «C’est certain qu’on aura un certain leadership à apporter à la table de la MRC», a-t-il dit au sujet de l’important vent de changement qui s’annonce au Kamouraska.

Il se félicitait d’ailleurs d’annoncer les candidatures de six conseillers provenant d’horizons différents, dont quatre femmes.

Pascale G. Malenfant, Josée Michaud, Hubert Gagné-Guimond et Annie Sénéchal sollicitent un autre mandat, alors que Natasha Pelletier et Jean-François Pelletier en seraient à leur premier mandat.

«J’ai été flattée qu’on m’ait recrutée. J’ai pris le temps de réfléchir, et c’est une implication qui m’intéressait», a dit Natasha Pelletier. «Je souhaite redonner à la communauté aussi de mon côté», d’ajouter Jean-François Pelletier.

D’autres défis attendent cette équipe si elle est élue. Se disant bien satisfaite en termes d’ententes pour ce qui est des loisirs, incendie, matières résiduelles, l’équipe municipale se dit «confortable avec les ententes de services actuelles». Rappelons que Sainte-Anne-de-la-Pocatière compte 1640 habitants, la quatrième plus grosse municipalité du Kamouraska.