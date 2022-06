Le Manoir de Rose change de main et devient l’auberge Akamaraska

Pour l’Auberge Akamaraska, les réservations se feront uniquement en ligne. De plus, l’auberge deviendra une auberge sans réception. Les clients recevront un code pour accéder au bâtiment et à leur chambre. Il s’agit ici de la toute dernière technologie en matière de réception d’hôtel et plusieurs nouveaux établissements en construction au Québec adoptent cette nouvelle technologie très pratique et recherchée de la clientèle habituée aux AirBnB et hôtels de luxe. Pour le Bas-Saint-Laurent, ce sera une première.

Quant Aux 6 saisons resto-boutique, l’ouverture se fera plus tard dans l’été. L’immense galerie, qui ceinture le magnifique bâtiment qui trône au milieu du village, deviendra sans aucun doute un endroit de choix pour y déguster une variété de salades, viandes fumées et rôties qui seront proposées par le Chef Louis Robillard pour l’été. Ce chef, qui a plus de 20 ans d’expérience un peu partout en région éloignée, au Nunavut et à la Baie James, est lui aussi heureux de s’installer à Kamouraska pour y terminer sa carrière. Le menu proposé s’inspirera aussi de la philosophie des premiers occupants où les activités s’exercent tout au long des six saisons afin d’exploiter les ressources et de les utiliser dans la vie courante. Selon cette philosophie, il est important d’obtenir le meilleur équilibre avec la disponibilité des ressources à des fins de protection et de régénération sur le territoire ancestral. Pour l’été, l’emphase se fera donc sur les légumes, les salades, les fruits et les viandes rôties et fumées disponibles dans la région.