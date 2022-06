Grand’ Ourse, la cantine de Kamouraska se dévoile

Les gens connaissaient la cantine depuis 2014 sous le nom de MAMIE pataterie gourmande. Guidé par sa constellation d’employés, le chef propriétaire Madi Hassaoui a choisi d’adopter une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom : Grand’ Ourse, la cantine de Kamouraska.

Ce dévoilement effectué en présence de la mairesse de Kamouraska Anik Corminboeuf, d’amis de l’entrepreneur et de fidèles clients de l’enseigne faisait, par le fait même, pratiquement office de lancement de saison, la cantine étant rouverte depuis le 30 avril dernier. Outre le nom et l’image, les gens présents ont pu savourer quelques nouveautés apportées au menu de l’établissement et déguster une nouvelle bière brassée exclusivement pour la cantine par la microbrasserie Tête d’Allumette, la Grisette de l’ours.