Le Marché des Saveurs dévoile ses exposants bioalimentaires

La 17e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent se tiendra du 1er au 4 décembre prochain aux Tennis de Rimouski, 416, avenue Rouleau. Devenu un incontournable, il rassemble chaque année plusieurs producteurs et transformateurs bioalimentaires de la région.

Tous et toutes sont invités à découvrir le savoir-faire des entreprises bas-laurentiennes dans une ambiance festive, et à vivre l’effervescence du temps des Fêtes. Cette année, ce sont 47 exposants qui seront présents pour vous faire découvrir ou redécouvrir leurs délicieux produits. Pour la MRC de Kamouraska, les exposants seront Érablière Nathalie Lemieux, Fou du Cochon, L’Agnellerie inc., Le Jardin des Pèlerins, Les petits régals des bois, et O’Rye du Kamouraska.

Chaque visiteur recevra à son arrivée un sac écoresponsable des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, et courra ainsi la chance de gagner l’une des dix cartes-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune. Un concours a également lieu sur les réseaux sociaux pour gagner deux cartes-cadeaux supplémentaires. Tous les détails du concours sont sous la publication du 31 octobre de la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Source : Saveurs du Bas-Saint-Laurent