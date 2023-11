Le Maroc s’invite dans L’Islet-Sud

Une nouvelle édition des rencontres interculturelles et intergénérationnelles de L’ABC des Hauts Plateaux a eu lieu à Tourville le 25 novembre dernier. Ce mois-ci, c’était au tour du Maroc d’être présenté aux 46 participants inscrits.

Avec les participants intéressés par la cuisine, Simeon et Nadia ont concocté un couscous typiquement marocain et une salade de concombre et tomates, tandis que Soukaina a fait vibrer les papilles avec son bassboussa, un dessert de semoule de blé et de fleur d’oranger. En surplus, des collations marocaines ont été partagées ainsi que du thé à la menthe.

Au volet artistique, les personnes présentes ont découvert le perlage avec Hasnaa. Tous ont laissé aller leur créativité pour confectionner des colliers, des bracelets ou des boucles d’oreille en suivant, ou non, quelques modèles apportés par celle-ci. La motricité fine et la patience étaient au rendez-vous.

Ce sont donc neuf nationalités (marocaine, malienne, philippine, guatémaltèque, colombienne, hondurienne, togolaise, ivoirienne et québécoise) qui ont pu apprendre diverses traditions marocaines. Le prochain atelier aura lieu le 9 décembre pour une dernière fois, à Tourville. Cette initiative est possible grâce au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités.

Source : ABC des Hauts Plateaux