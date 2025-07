La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain présentent le Montréal Guitare Trio, ou MG3, le jeudi 3 juillet à 20 h au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska. Considéré par la CBC comme l’ensemble de guitares le plus « hot » au Canada, le MG3 présentera Horizon 25 ans.

Ce dynamique trio diffuse le fruit de son travail avec fougue et passion depuis maintenant plus de 25 ans. Aux trois guitares se succèdent également dans les mains de ces multi-instrumentistes les voix, violon, mandoline, basse, accordéon et plus encore. Formé de Sébastien Deshaies, Glenn Lévesque et Marc Morin, le MG3 donne des concerts par centaines, ici et ailleurs.

Pour cette soirée, ces as de la guitare ont réuni leurs plus grands succès, incluant bien sûr les musiques de Paco de Lucía, Al Di Meola et Ennio Morricone, leur compositeur de prédilection. Éclectique à souhait, MG3 manie la guitare comme nul autre et nous offre des performances de haute voltige.

Le trio s’est rapidement imposé comme un chef de file du renouveau et de l’interaction entre les diverses formes musicales. La virtuosité de ces musiciens, leur rigueur et leur inventivité, où s’entremêlent humour et interactions avec les spectateurs, ont conquis les publics du monde entier. Les billets sont disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon