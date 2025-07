Programmation culturelle de 2025 pour la sculpture

Le Musée de la sculpture et le Domaine Médard Bourgault sont ouverts pour la saison. En plus des visites du musée et de la maison du célèbre sculpteur, les visiteurs pourront participer à des formations telles des ateliers d’introduction à la sculpture, de vannerie et de fabrication de coffres à outils en bois, en collaboration avec la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) et l’Entente de développement culturel de la MRC de L’Islet.

Côté spectacles, la belle saison démarre en musique avec la série des Concerts d’été qui sont offerts gratuitement au parc Chanoine-Fleury, tous les dimanches à compter de 14 h, du 13 juillet au 10 août.

Du 14 au 17 août, la 25e édition du festival Chants de marins, reconnu comme le plus important festival maritime de l’est du Canada, mettra en scène plus de 25 artistes et groupes musicaux, en plus d’une conférence avec l’équipage d’Écomaris, d’ateliers de rhums, de nœuds et de chants de marins, une zone familiale, un marché portuaire, des arts de rue et des spectacles déambulatoires, en plus du traditionnel spectacle au lever du soleil mettant en vedette la renommée autrice-compositrice-interprète québécoise Dominique Fils-Aimé.

Les fêtes à Saint-Jean-Port-Joli se poursuivent à l’automne avec la 25e édition des Violons d’automne, du 17 au 19 octobre. Cette édition anniversaire mettra en vedette des violonistes et des artistes virtuoses qui feront vibrer l’auditoire au son de la musique traditionnelle se mêlant aux airs manouches, en passant par la musique folk, le néo-trad, et le trad québécois de l’étoile montante de la nouvelle génération, Mélisande.

Source : COFEC