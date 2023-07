Le milieu pocatois, une destination vélo insoupçonnée

Personne n’a en tête le milieu pocatois quand il est question de tourisme, encore moins lorsqu’il s’agit de cyclotourisme. Et pourtant, La Pocatière et sa voisine Sainte-Anne-de-la-Pocatière disposent d’infrastructures réservées au vélo de montagne, et d’une piste cyclable de la Route verte à faire rougir n’importe quelle municipalité de Kamouraska-L’Islet.

Route verte

Les tronçons de la Route verte sont nombreux au Québec, mais rares sont ceux qui ne sont pas partagés avec les automobilistes, comme c’est le cas sur l’ensemble de la route 132 dans Kamouraska-L’Islet. Or, une exception existe entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Rivière-Ouelle.

Sur une distance de près de 14 km, la Route verte bifurque sur un sentier spécialement aménagé pour les cyclistes et les piétons, en bordure du fleuve. Ce tronçon, qui se trouve en majeure partie sur les territoires de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de La Pocatière, longe ce que les gens de la région appellent la Grande-Anse, et a bénéficié d’une rénovation complète et d’un élargissement de sa chaussée l’automne dernier dans sa portion kamouraskoise.

Ce tronçon a de plus la particularité d’offrir cinq haltes relativement tranquilles sur son parcours, la plupart avec une vue imprenable sur le Saint-Laurent, le marais de la Grande-Anse et le panorama de Charlevoix. Deux d’entre elles se trouvent du côté de Saint-Roch-des-Aulnaies, dont l’une, Pointe-Rouge, mérite un détour à elle seule. À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la halte du Cap-Martin est aménagée à flanc de cabouron, et permet d’assister au spectacle des vagues qui se cassent sur la falaise à marée haute.

La Pocatière offre à la fois la halte la plus calme et la plus achalandée, celle de la rivière Saint-Jean. Dotée d’un pavillon, elle est parfaite pour quiconque cherche à pique-niquer à l’ombre. Celle du bureau touristique de la Maison du Kamouraska est la plus achalandée d’entre toutes, et fait office à la fois de halte multiservice, en raison d’une toilette accessible en permanence à l’extérieur, et d’une station de réparation de vélo ajoutée récemment par la Ville de La Pocatière.

Boisé Beaupré

Le Boisé Beaupré est en quelque sorte la base de plein air du milieu pocatois. Situés sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ses sentiers y sont accessibles gratuitement, et sont aménagés pour la plupart dans une érablière à son meilleur durant la saison automnale.

Haut lieu de randonnée pédestre en été et à l’automne, le site accueille aussi son lot de skieurs et d’amateurs de raquette en hiver. Le vélo à roues surdimensionnées s’y pratique également durant la saison froide.

Depuis trois ans, La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont aussi investi des sommes importantes pour y développer des infrastructures exclusives aux amateurs de vélo de montagne. Le résultat est plus qu’impressionnant : 9,2 km de sentiers balisés, avec sauts et virages prononcés, en plus d’un parc d’habiletés d’une longueur de 865 m.

Autre signe que l’endroit vaut le détour : une compétition régionale de vélo de montagne s’y tient chaque année depuis maintenant trois ans, accueillant près de 200 cyclistes du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, et même de la région de Québec. Et comme le site offre encore un potentiel de développement, il ne serait pas surprenant de voir d’autres investissements y être réalisés ultérieurement afin de bonifier ce qui est déjà considéré comme étant unique entre Lévis et Rivière-du-Loup.