Le ministre du Travail rencontrera les membres de la Chambre de commerce

Le président, M. Gabriel Hudon, le conseil d’administration et la direction générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annoncent la venue, dans la région, de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

M. Boulet viendra rencontrer les membres de la CCKL dans le cadre d’un souper-conférence le jeudi 17 mars 2022 au Club de golf de Saint-Pacôme.

Dans la situation actuelle de pénurie de main-d’œuvre, cette rencontre privilégiée entre le ministre et les entreprises membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est plus que la bienvenue afin d’en savoir davantage sur la vision du gouvernement dans ce dossier et répondre à certains questionnements que les entrepreneurs pourraient avoir.

« Je suis très content que le ministre se déplace pour venir nous rencontrer et rencontrer nos membres. La pénurie de main-d’œuvre est très préoccupante et sa venue nous prouve que M. Boulet est à l’écoute. Nous sommes également très fiers de reprendre la tenue de nos activités et de donner le coup d’envoi avec cet événement majeur », mentionne M. Gabriel Hudon, président de la CCKL.

La majorité de cette rencontre privilégiée avec le ministre sera consacrée aux échanges avec lui et à répondre aux questions des entrepreneurs. Les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) peuvent réserver leur place dès maintenant en communiquant directement à la CCKL par courriel info@cckl.org ou 418 856-6227.